Copa Libertadores volta a ser disputada no dia 15 de setembro

Após ser paralisada devido à pandemia do novo coronavírus, a Copa Libertadores da América vai retomar no dia 15 de setembro de 2020. A tabela com os próximos jogos foi divulgada nesta segunda-feira (20) pela Conmebol.

No primeiro dia de retorno do campeonato sul-americano de futebol, entram em campo dois clubes brasileiros: o Santos, que enfrenta o Olímpia (Paraguai) em casa; e o Atlético PR, que pega o Jorge Wilstermann (Bolívia), na casa do adversário.

No dia 16 é a vez do Internacional, Grêmio e Palmeiras. Já no dia 17, jogam o São Paulo e o Flamengo.

Confira abaixo a tabela completa:

3ª rodada

15/9 – Jorge Wilstermann-BOL x Athlético-PR

15/9 – Santos x Olimpia-PAR

16/9 – Internacional x América de Cali-COL

16/9 – Universidad Católica-CHI x Grêmio

16/9 – Bolívar-BOL x Palmeiras

17/9 – São Paulo x River Plate-ARG

17/9 – Independiente Del Valle-EQU x Flamengo

4ª rodada

22/9 – Barcelona-EQU x Flamengo

22/9 – LDU-EQU x São Paulo

23/9 – Athlético-PR x Colo Colo-CHI

23/9 – Guarani-PAR x Palmeiras

23/9 – Internacional x Grêmio

24/9 – Delfín-EQU x Santos

5ª rodada

29/9 – Grêmio x Universidad Católica-CHI

29/9 – Athlético-PR x Jorge Wilstermann-BOL

29/9 – América de Cali-COL x Internacional

30/9 – Palmeiras x Bolívar-BOL

30/9 – River Plate-ARG x São Paulo

30/9 – Flamengo x Independiente Del Valle-EQU

1/10 – Olimpia-PAR x Santos

6ª rodada

20/10 – Santos x Defensa y Justicia-ARG

20/10 – Peñarol-URU x Athlético-PR

20/10 – São Paulo x Binacional-PER

21/10 – Flamengo x Junior Barranquilla-COL

21/10 – Palmeiras x Tigre-ARG

22/10 – Universidad Católica-CHI x Internacional

22/10 – Grêmio x América de Cali-COL

Antes da interrupção por conta da pandemia, em março, os clubes haviam jogado apenas as duas primeiras rodadas da fase de grupos.