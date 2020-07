Caixa Econômica atualiza informações sobre auxílio emergencial

O novo calendário de pagamento do auxílio emergencial durante a pandemia do coronavírus foi explicado pelo presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, na sexta-feira (17), em entrevista online. O calendário foi elaborado pelo Ministério da Cidadania na Portaria nº 442, publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira (17).

Auxílio emergencial: veja os calendários dos novos pagamentos

De acordo com a portaria, o público beneficiário do auxílio emergencial passa a receber conforme ciclos de créditos em poupança social digital da Caixa. Os saques em espécie ou transferências também seguirão calendário definido por mês de nascimento. Clique aqui para ver os calendários de pagamento do auxílio emergencial.

Dataprev conclui análise de contestações do auxílio emergencial

O auxílio emergencial de R$ 600 será liberado para cerca de 1,5 milhão de pessoas nos próximos dias. Todas elas recorreram e passaram por nova análise da Dataprev, empresa responsável pelo processamento de dados, para receber as cinco parcelas da ajuda, paga pelo governo federal por causa da pandemia do novo coronavírus.

“Até momento, a atuação da Dataprev no reconhecimento do direito do cidadão está restrita apenas à primeira parcela do benefício. A reavaliação e autorização para pagamento das demais parcelas são hoje realizadas pelo Ministério da Cidadania”, ressalta o órgão.

Após essa etapa de validação do órgão gestor do programa, os dados serão atualizados no portal de consultas da empresa. O conjunto de informações engloba os pedidos realizados nos três últimos meses”, afirmou a empresa ao acrescentar que o resultado da análise foi encaminhado ao Ministério da Cidadania para homologação.