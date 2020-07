Jorge Jesus deixa o Flamengo e ruma de volta para o Benfica, clube português

O Flamengo anunciou no final da tarde desta sexta-feira (17) que o português Jorge Jesus já não é mais o técnico da sua equipe de futebol profissional. Em uma nota oficial, o Rubro-Negro exaltou o trabalho do técnico.

Jorge Jesus teve uma passagem vitoriosa, de 13 meses, no comando do Flamengo, conquistando em 2019 a Copa Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Já em 2020 ele garantiu os títulos da Supercopa do Brasil, da Recopa Sul-Americana, da Taça Guanabara e do Campeonato Carioca.

“Em nome de toda a diretoria e dos 42 milhões de rubro-negros que formam a Maior Torcida do Mundo, o nosso maior agradecimento a ele e toda sua comissão técnica por tudo o que foi feito e o nosso desejo que continuem mantendo o enorme sucesso como tiveram conosco”, diz a nota do time da Gávea.

Após o anúncio do Flamengo, o Benfica de Portugal publicou em seu perfil no Twitter o acerto com o treinador.