Instituto afirma que transmissão do covid deve ocorrer até 2021 no Brasil

A pandemia de coronavírus no Brasil vai seguir crescendo até o ano que vem, prevê diretor do Instituto Butantan.

Para Dimas Covas, o Brasil está longe de vencer a pandemia de coronavírus, e o país deve chegar em 2021 com transmissão ativa da doença.

Para fazer a previsão, ele levou em conta os dados do estado de São Paulo, que há quase um mês vem registrando uma tendência de estabilização no número de mortes em função doença.

O problema para Dimas Covas é que essa estabilização acontece em patamares elevados – com cerca de 300 mortes por dia.

Para ele, o número de óbitos e também de novos casos só poderiam cair com o fechamento total, o chamado lockdown, que não conseguiu ser implantado na maior parte do país.

O epidemiologista e professor da faculdade de medicina da USP Eduardo Massad também criticou as medidas que flexibilizam o isolamento social. Para ele, pelo menos 50% da população deveria permanecer em isolamento social, algo que não está acontecendo.

Pelos cálculos do epidemiologista, o Brasil vai passar das 200 mil mortes por coronavírus. Nesta terça-feira, o país registrava 72.833 mortes, segundo dados do Conass.