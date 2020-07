Visando reduzir contaminação por covid-19, Prefeitura decreta ‘Toque de Recolher’

Decreto (nº 163/2020/GAB.PREF) publicado pela Prefeitura de Humaitá determina ‘Toque de Recolher’ em toda área territorial do município, no período de 13 a 23 de julho de 2020, das 20h às 4 horas da manhã, do dia seguinte.

A medida visa reduzir a contaminação de mais pessoas pelo novo coronavírus. Dados divulgados hoje (13) pela Secretaria Municipal de Saúde, confirmam que 1.519 positivaram para covid-19, 38 estão internados, 583 encontram-se em tratamento domiciliar; e 39 óbitos.

O decreto determina “confinamento domiciliar obrigatório” e proíbe a circulação de pessoas, com ou sem veículo, de qualquer natureza, exceto em casos de emergência ou de acesso a prestação de serviços essenciais, mediante comprovação.

O prazo do ‘Toque de Recolher’ poderá ser prorrogado ou revogado, de acordo com a avaliação epidemiológica da equipe de saúde do município, após análise do Comitê Municipal de Enfrentamento e Combate á Covid-19.

O decreto proíbe ainda, “a circulação de pessoas, o funcionamento de estabelecimentos de qualquer natureza, exceto a comercialização/prestação de bens e serviços essenciais, obrigatoriamente na modalidade delivery, cujo entregador e/ou possa ser devidamente identificado, fazendo uso dos EPI’s mínimos, tais como máscara, luva e álcool em gel”.

A circulação e permaneça de pessoas em locais públicos, como praças, parques, orla, ruas,balneários, logradores e quaisquer forma de eventos, reuniões, para celebração de aniversários, casamentos, confraternização, de membros não integrantes do grupo familiar residentes no mesmo local, também estão proibidos.

O descumprimento das medidas estabelecidas no decreto municipal, pode gerar aos infratores multa de R$ 300,00, majorada para R$ 1.000,00, em caso de reincidência. Além de sanções penais previstas nos arts. 268 e 330 do Código Penal.

A apreensão de veículos ou outros meios de transportes, são outras punições previstas no texto do decreto.