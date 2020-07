Governo do Amazonas é investigado por suspeita de alugar aviões sem contrato formal

O Governo do Amazonas está na mira do Ministério Público do Estado (MP-AM) pela suspeita de pagar pela locação de aviões sem contrato formal com as empresas. Um inquérito foi aberto na última sexta-feira (10).

Para apurar a denúncia, o MP solicitou da Casa Civil o envio de “cópias dos editais, projetos básicos NAD/Nota de autorização de Despesa e Propostas de Preços dos Pregões n. 876/2019-CGL, 209/2020-CSC e n. 1071/2019-CSC; dos Contratos n. 02/2019 e 04/2020-Casa Militar; das propostas de preços e das justificativas, com demonstração da vantagem econômica dos serviços prestados, referentes aos pagamentos por indenizações, efetuados na locação de aeronaves a partir de janeiro de 2019, sem a correspondente cobertura contratual”.

A investigação foi aberta pelo promotor Edilson Queiroz Martins, conforme portaria publicada no Diário Oficial Eletrônico do MP-AM.

