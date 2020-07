Festival de Parintins é confirmado para o período de 6 a 8 de novembro

Foi confirmado para os dias 6,7 e 8 de novembro o Festival Folclórico de Parintins. O evento, que normalmente ocorre no último fim de semana de junho em Parintis (AM), foi adiado devido à pandemia de covid-19. A informação foi divulgada pelas Associações Folclóricas Boi-Bumbá Garantido e Caprichoso, nesta sexta-feira (10),

Aberto ao público, o Festival Folclórico de Parintins irá contar com protocolos de segurança sanitária que envolvem aferição de temperatura, disponibilidade de álcool em gel e distribuição de máscaras para todas as pessoas.

Governo

Em nota, o Governo do Estado do Amazonas afirmou que só vai se pronunciar sobre a realização do Festival de Parintins após receber parecer das autoridades sanitárias, as únicas capazes de avaliar os riscos da exposição da população à Covid-19 em eventos do porte da festa popular.

“O Governo do Estado entende a relevância do evento para os habitantes de Parintins, de todo o Amazonas e do Brasil, enquanto manifestação cultural e geradora de renda, mas não é possível que tal decisão seja tomada sem o embasamento científico necessário que assegure o maior bem que todos temos: a vida”, informa a nota.

Anteriormente, o governador Wilson Lima (PSC) já tinha demostrado cautela ao citar assunto.

‘‘Nós precisamos entender que o festival é folclórico e histórico, mas as pessoas precisam ser protegidas. Não sabemos como será a pandemia nos próximos meses e anos. Vamos conversar com os bois para construir uma proposta para o melhor da ilha de Parintins e as pessoas que esperam a festa’’, afirmou o governador ao ser questionado sobre o assunto anteriormente.

Garantido e Caprichoso

No entanto, ambas as associações se uniram para defender a realização do Festival Folclórico de Parintins, afirmando ser crucial para a economia do Amazonas.

“O Festival é muito importante para nós, pois ele não é uma festa ou um evento qualquer. Ele é uma das principais fontes de renda para Parintins. Ano passado, o festival gerou mais de 10 mil empregos. Com isso fica claro que ele é importante para reativar a economia’’, afirmou Jender Lobato, presidente do Caprichoso.

A nova data aposta na amenização da pandemia no estado até o evento. “É claro que, estando marcada a nova data e se os riscos da pandemia continuarem, ninguém, em sã consciência, seria irresponsável de insistir na realização do evento e, certamente, nesse sentido, prevalecerá o bom senso de todos, das associações dos bumbás Garantido e Caprichoso e, claro, da própria comunidade parintinense.”