Saiba quem é a favor e contra o governo na comissão de impeachment de Wilson Lima

Os deputados da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) escolheram, nesta quinta-feira (9), os 17 membros da Comissão Especial que vai julgar o pedido de abertura de impeachment contra o governador Wilson Lima (PSC) e o vice-governador Carlos Almeida (PTB). Entre os parlamentares escolhidos, a maioria é da base do governo, poucos se declaram de oposição e outros ainda são considerados indecisos ou independentes.

Entre membros da comissão que são da base governista estão os deputados: Carlinhos Bessa (PV), Alessandra Campelo (MDB), Joana Darc (PL), Ricardo Nicolau (PSD), Belarmino Lins (PL), Alcimar Maciel (PL), Saullo Viana (PTB) e Augusto Ferraz (DEM).

Entre os que fazem oposição estão: Wilker Barreto (Podemos), Dermilson Chagas (Podemos), Sinésio Campos (PT), Péricles Nascimento (PSL) e Fausto Júnior (PRTB). Os ainda considerados indecisos ou independentes são: Felipe Souza (Patriotas), João Luiz (Republicanos), Adjuto Afonso (PDT) e Therezinha Ruiz (DEM). Apesar de aqui surgirem como indecisos é comum Therezinha Ruiz e João Luiz seguirem as determinações da base governista na Aleam.

Nesta sexta-feira (10), os 17 membros da Comissão Especial foram convocados para uma reunião na sede da Aleam para definirem quem será eleito o presidente e o relator da comissão do impeachment.

