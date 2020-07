Moeda digital deve dominar futuro do sistema financeiro, acredita dirigente do BC

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, acredita que o sistema financeiro do futuro será “quase inteiro digital”. “Isso vai cominar com a moeda digital. Queremos digitalizar pessoas, digitalizar processos, gerar competição, diminuir o custo operacional e facilitar o acesso ao crédito. É um processo muito inclusivo que vai gerar, no nosso entendimento, um sistema mais equilibrado lá na frente”, afirmou ao comentar sobre a agenda de modernização dos sistemas financeiro e de pagamentos.

A fala dele foi gravada na última segunda-feira (6) e transmitida nesta quarta-feira (8) na abertura do evento virtual Conexão PIX, do Banco Central.

Entre as inovações da nova plataforma de pagamentos instantâneos PIX, que entrará em operação em novembro, está a possibilidade de saques em lojas do setor varejista. “A ideia é fazer com que qualquer estabelecimento comercial seja um lugar onde as pessoas possam sacar dinheiro”, disse o presidente do BC.

Na avaliação dele, a ferramento será benéfica tanto para os consumidores como para os estabelecimentos. “Essa operação é chamada de cash back em que o consumidor pode fazer uma compra com o meio digital e receber o dinheiro em espécie. Entendemos que vai facilitar do lado do varejista, facilitar o lado do usuário, incentivar a digitalização do processo e, no final das contas, tudo isso baixa o custo operacional da negociação no varejo”, explicou.

PIX e Open Banking

Lançado pelo BC no início deste ano, o sistema de pagamento eletrônico PIX, vai permitir que as operações financeiras, como DOC, TED e outros pagamentos, sejam realizadas em até dez segundos. O PIX também promete promete acabar com as limitações das transações, permitindo que sejam feitas durante 24 horas por dia, inclusive em fins de semana e feriados.

Campos Neto destacou a importância da intermediação dos projetos de modernização dos sistemas financeiros e de pagamentos, como por exemplo do PIX com o Open Banking. “No final das contas, os dois se encontram em algum momento e temos outros projetos paralelos que vão melhorar essa função e intermediação do futuro”, comentou.

O Open Banking vai permitir que as informações financeiras de clientes e instituições sejam compartilhada, apenas após o consentimento do próprio cliente. “O Open Banking é a revolução porque ele faz com que o sistema fique todo aberto. Uma vez que tenhamos o instrumento de pagamento interoperável e instantâneo, essa abertura vai acelerar o processo”, observou.

Na visão do presidente do BC, o sistema financeiro do futuro terá as seguintes características: rápido, barato, seguro, transparente e aberto. “Essas características são importantes porque há um tempo atrás quando entendemos a demanda da população em relação a meios de pagamento ficou claro que existia uma demanda por isso”, completou.

Fonte:cnn