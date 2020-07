Assembleia Legislativa do Amazonas reabre processo de impeachment de Wilson Lima

O processo de impeachment do governador Wilson Lima (PSC) e do vice-governador, Carlos Almeida (PTB), será retomado na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam). O presidente da Casa, deputado Josué Neto (PRTB) anunciou, na tarde desta terça-feira (7), durante sessão plenária, que o processo de afastamento dos dois agentes públicos voltará a tramitar.

A decisão foi anunciada após uma reunião de Josué com os demais parlamentares da Aleam. Josué Neto também apresentou o parecer da Procuradoria-Geral da Casa, que considera legal o andamento do processo de impeachment do governador e do vice-governador.

A nova fase do processo será com a formação dos membros da Comissão que vai julgar o impeachment. A indicação dos deputados que irão julgar o pedido deve ser nesta quarta-feira (8).