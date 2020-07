Testes com vacina chinesa no Brasil começa no próximo dia 20

A vacina chinesa Coronavac começará a ser testada em 20 de julho, no Brasil. A pesquisa vem sendo desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica Sinovac.

Essa fase de testes em humanos foi autorizada pela Anvisa na última sexta-feira (3). O anúncio foi feito pelo governador de São Paulo, João Doria, nesta segunda-feira (6).

Ao todo, 9 mil voluntários participarão dos testes em São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraná, além do Distrito Federal. A seleção será feita por meio de inscrição em um aplicativo que deverá ser lançado na próxima semana.

Apenas profissionais de saúde que estão na ativa poderão se candidatar. Eles precisam viver perto dos centros de pesquisa e ainda não ter sido contaminados pelo novo coronavírus.

Como serão os testes

Metade dos voluntários irá receber a vacina. A outra metade, um placebo, uma substância sem efeito algum. Ninguém saberá de que grupo faz parte.

Com o teste, espera-se ser possível verificar se existe um estímulo à produção de anticorpos para proteção contra o vírus.

Teste parecido é feito com a vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford, em São Paulo e no Rio de Janeiro.