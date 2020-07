Educação básica evoluiu, mas precisa de mais investimento, avalia pesquisadora da FGV

Dados do Relatório do 3º Ciclo de de Monitoramento das Metas do Plano Nacional de Educação (PNE) 2020 divulgados nesta quinta-feira (2) mostram que o Brasil só conseguiu atingir uma das 20 metas previstas em lei para serem atingidas entre 2014 e 2024.

Em entrevista à CNN, Claudia Costin, diretora do Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais da Fundação Getulio Vargas (FGV), disse que a educação básica conseguiu evoluir em alguns itens, mas que a meta do PNE é “ambiciosa” e precisaria de mais investimento para ser cumprida.

“Nós tivemos um progresso até o final de 2019 e não é elementar, mas as metas que foram colocadas no PNE são muito ambiciosas e demandariam um financiamento para a educação e um combate à desigualdade educacional muito mais firme”, afirmou.

Segundo ela, houve um avanço nas notas e na qualidade de ensino no quinto ano do ensino fundamental, mas infelizmente o mesmo não aconteceu com o nono ano. Já o ensino médio está estagnado em um patamar baixíssimo.

“Faltam recursos, porque o gasto por aluno na educação básica brasileira é muito inferior à média da OCDE [Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico]. Já o custo por aluno no ensino superior é muito superior à média”, falou.

Claudia defendeu ainda o aumento da remuneração dos professores e a adoção da educação integral, como acontece em boa parte da Europa e nos Estados Unidos.

Fonte:cnn.com.br