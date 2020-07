Campeonato Espanhol não terá torcida nos estádios pelo resto da temporada

A secretária de Esporte da Espanha, Irene Lozano, e o presidente da La Liga (Campeonato Espanhol), Javier Tebas, descartaram categoricamente que torcedores voltem aos jogos antes do final desta temporada para minimizar o risco de propagação do novo coronavírus.

Tebas disse no mês passado que os torcedores devem voltar quando for seguro, enquanto a liga elaborou um protocolo preliminar no caso de o departamento de esporte do governo aprovar o retorno.

No entanto, Lozano, que tem afirmado repetidamente que a competição deve terminar sem a presença da torcida, uma vez que eram essas as condições para a volta das partidas após paralisação em março, estabeleceu uma linha sobre o assunto em uma reunião com repórteres na quinta-feira.

“A coisa mais segura a fazer é completar a temporada sem torcedores”, disse ela.

“O futebol move massas de pessoas, não é como o teatro. Um jogo com portões fechados é assistido por apenas 250 pessoas, mas um estádio com apenas um terço de sua capacidade pode significar 30.000 pessoas. É por isso que é diferente de outras atividades.

” Nenhuma das cinco principais ligas da Europa conseguiu disputar jogos com torcedores desde o retorno do futebol, embora campeonatos em países como Sérvia, Bulgária e Dinamarca tenham permitido que os torcedores voltem aos jogos.

Tebas disse que a liga não estava mais planejando o retorno dos torcedores, acrescentando que o principal obstáculo era a perspectiva de as pessoas se reunirem antes e depois dos jogos.