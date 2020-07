BR-319: MPF solicita a suspensão de edital que prevê contratação de empresa

O Ministério Público Federal (MPF) pediu à Justiça para que suspenda o edital que autoriza a contratação de empresa para realizar a pavimentação de 52 quilômetros da BR-319.

Segundo o órgão ministerial, o edital só pode ser lançado quando obtiver o Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA-RIMA). O Governo Federal publicou o edital no último dia 24 de junho.

O MPF cita no pedido que a necessidade de imediata suspensão do edital é para que se estabeleça o respeito a decisão judicial do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1). A decisão em questão só permite o lançamento de edital com os relatórios de impacto ambiental. Para o MPF, o edital lançado pelo governo é uma “afronta”.

A decisão do TRF1 foi tomada no âmbito de ação do Departamento Nacional de Trânsito (Dnit) que solicitou autorização para realizar as obras sem o licenciamento ambiental na BR-319. O pedido foi negado e Dnit não recorreu. Portanto, a ação foi concluída como trânsito julgado.

O MPF pede ao Dnit que apresenta pronunciamento sobre o edital no prazo de cinco dias e solicitou a imediata suspensão do edital, sob pena de multa e de ser responsabilizado sobre descumprimento de ordem judicial.