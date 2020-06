Mark Zuckerberg perde R$ 39 bilhões com saída de marcas do Facebook

Recentemente, tem aumentado o número de companhias que estão boicotando a rede social criada por Mark Zuckerberg. Após uma série de empresas afirmarem que irão suspender seus anúncios por lá, as ações do Facebook tiveram uma queda de 8,3% do valor de mercado da empresa.

Segundo a agência Bloomberg, com essa desvalorização, Zuckerberg viu sua riqueza pessoal recuar US$ 7,2 bilhões (R$ 39,4 bilhões).

A Unilever, dona de muitas marcas de produtos domésticos como o sabonete Dove, a maionese Hellmann’s e o chá Lipton, soma-se a uma lista crescente de marcas que estão boicotando o Facebook por períodos de tempo variados, como Verizon Communications, Patagonia, VF Corp., Eddie Bauer e Recreational Equipment.

A Coca-Cola foi mais longe que a maioria dos anunciantes, e afirmou na última sexta-feira (26) que vai suspender os gastos de publicidade em todas as plataformas de redes sociais por pelo menos 30 dias – incluindo Instagram, Twitter, YouTube e SnapChat.

Como resposta à pressão dos anunciantes, o Facebook anunciou no mesmo dia que começará a marcar postagens com discurso político que violem suas regras e tomará outras medidas para evitar a repressão a eleitores e proteger minorias contra abusos.

“Não há lugar para racismo no mundo, e não há lugar para racismo nas redes sociais”, comunicou o executivo-chefe da Coca-Cola, James Quincey.

O Facebook declarou que não toma decisões políticas por causa da pressão das receitas. Um porta-voz da rede disse que as mudanças são uma decorrência do compromisso feito por Zuckerberg de se preparar para as próximas eleições.