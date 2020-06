COVID-19: 679 casos confirmados e mais três óbitos registrados

Boletim epidemiológico divulgado no sábado (27) registra 679 casos confirmados de covid-19, em Humaitá.

O total de casos confirmados está dividido em:

28 internados, 3 em Manaus, 5 em Porto Velho e 20 no HRH;

201 em tratamento domiciliar;

24 em tratamento na Unidade de Acolhimento no CETI;

75 são profissionais da saúde com amostra positiva para covid-19;

59 profissionais da saúde recuperados;

411 pacientes recuperados com amostra positiva para covid-19, que cumpriram o isolamento por mais de 14 dias e estão sem sintomas;

15 óbitos.

A publicação informa um aumento de 6 óbitos no boletim, sendo que 3 deles foram óbitos que aconteceram anteriormente e não foram incluídos, não terem sido notificados no município. “São 3 óbitos que precisam ser informados no sistema e ser contabilizados na estatística de Humaitá, porque mesmo não tendo sido confirmada a covid-19 no município, eles eram residentes de Humaitá.

Estes óbitos são:

Paciente do sexo feminino, 62 anos, foi transferida para Porto Velho (RO) por conta de outra patologia no dia 08/04/2020, e supõem-se que tenha se contaminado lá, veio a óbito no dia 28/04/2020;

Paciente do sexo masculino, 70 anos, encontrava-se internado na Unidade Hospitalar de Humaitá, seu quadro agravou, e foi transferido intubado para UTI em PVH, enquanto esteve em Humaitá, seu teste rápido foi realizado e deu negativo, porém a avaliação clínica e epidemiológica era sugestiva de covid-19. Em PVH foi confirmada a doença. Veio a óbito no dia 09/05/2020;

Paciente do sexo masculino, 68 anos, residente de Humaitá, foi visitar a família em PVH, lá contraiu a doença e veio a óbito no dia 05/06/2020.

Os óbitos atuais são os seguintes: um homem de 68 anos, que ocorreu nesta sexta-feira (26), em Porto Velho (RO); uma mulher de 40 anos, que faleceu no sábado (27), em Porto Velho (RO); e um homem de 68 anos, que faleceu no sábado (27), em Humaitá.

Além dos confirmados, o boletim registra 44 em investigação e 916 descartados.