Manga, alem de saborosa é a melhor amiga da saúde dos olhos

A manga é uma fruta muito apreciada por sua textura suculenta e doce, mas você sabe quais os benefícios de seu consumo para a saúde? O Medical Daily revelou as vantagens de comer manga todo os dias.

Uma xícara de manga tem 25% de Vitamina A a ser consumida diariamente, sendo extremamente importante para a saúde dos seus olhos, prevenido cegueira noturna, amolecimento da córnea, secura e ardor nos olhos.

As enzimas digestivas da manga, ajudam a sintetizar as proteínas, logo ajuda na digestão, protege o estômago, e previne o refluxo.

As fibras presentes na fruta, previnem a prisão de ventre, e a Vitamina E aumenta a libido.

O aminoácido L-Glutamina da manga, pode melhorar a memória de pessoas de todas as idades. Comer manga todo dia também contribui para uma pele hidratada.