Concursos nacionais abrem 1.240 vagas com salários de até R$ 11 mil

Confira a lista de concursos e processos seletivos abertos para órgãos de âmbito nacional. Os certames juntos somam 1.240 vagas distribuídas para diversos níveis de escolaridade. A remuneração pode chegar até R$ 11 mil no caso do Exército.

IBAMA processo Seletivo

São 844 vagas abertas pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) para prevenção e combate a incêndios florestais. A atuação dos contratados será no âmbito do Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais (Prevfogo).

As ofertas estão abertas para vários editais em regiões de todo o Brasil. As oportunidades são para cargos de níveis alfabetizado, médio e superior. Veja abaixo:

Alfabetizado: Brigadista e Chefe de Esquadrão

Ensino médio: Chefe de Brigada e Supervisor de Brigada Estadual

Ensino superior: Supervisor de Brigada Federal

Salários: variam de R$ 1.045,00 a R$ 5.225,00

Benefícios: auxílio-transporte, auxílio-alimentação, auxílio pré-escolar e seguro acidente

Inscrições: as datas variam de acordo com a localidade, veja todos os editais na página do IBAMA

Concurso Exército

Abertas 41 vagas para concurso público do Exército Brasileiro. As oportunidades estão distribuídas entre Curso de Formação de Oficiais do Quadro Complementar, Capelães Militares e Escola de Saúde. Todas de nível superior.

Quadro Complementar EsFCEx (Salvador BA) – Administração; Ciências Contábeis; Direito; Estatística; Informática; Pedagogia; Psicologia; Magistério Biologia; Espanhol; Física; Geografia; História; Inglês; Matemática; Português; e Química.

Escola de Saúde do Exército EsSEx (Rio de Janeiro RJ) – Enfermagem e Veterinária.

Quadro de Capelães: a oferta é de três vagas para Capelão Católico e Capelão Evangélico.

Salário: a remuneração bruta para a graduação era de R$ 11.130,75, em 2019, valor composto pelo soldo de R$ 8.245,00 mais adicional militar de R$ 1.566,55 e adicional de habilitação de R$ 1.319,20. Os aprovados vão iniciar a carreira militar no posto de primeiro-tenente.

Inscrições: estão abertas e seguem até dia 5 de agosto pelo site www.esfcex.eb.mil.br

Concurso Exército Serviço de Saúde

Abertas 116 vagas também no Exército para ingresso nos Cursos de Formação de Oficiais do Serviço de Saúde (CFO/S-SAU) em 2021. As oportunidades são para áreas de nível superior. O curso de formação será ministrado na capital do Rio de Janeiro.

Áreas: Farmacêuticos, Dentistas (áreas: Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, Dentística Restauradora, Endodontia, Ortodontia e Ortopedia Facial e Periodontia).

Médicos das seguintes áreas: sem Especialidade, Pediatria, Psiquiatria, Clínica Médica, Medicina Intensiva, Endocrinologia e Metabologia, Ginecologia e Obstetrícia, Anestesiologia, Cancerologia /Oncologia, Cardiologia, Cardiologia Intervencionista (Hemodinâmica), Cirurgia de Cabeça e Pescoço, Endoscopia Digestiva, Neurologia, Oftalmologia, Otorrinolaringologia, Pneumologia, Proctologia, Radiologia, Urologia, Ortopedia e Traumatologia, Ortopedia e Traumatologia (Cirurgia de joelho), Ortopedia e Traumatologia (Cirurgia de ombro), Hematologia e Hemoterapia, Mastologia, Cirurgia de mão, Cirurgia Geral e Cirurgia Vascular.

Salário: R$ 8.245,00

Inscrições: de 1º a 31 de julho pelo site www.essex.eb.mil.br

Marinha Mercante processo seletivo

Abertas 100 vagas em processo seletivo de admissão às Escolas de Formação de Oficiais da Marinha Mercante (EFOMM/2021). Para participar é necessário ter ensino médio completo dentre outros requisitos.

Centro de Instrução Almirante Graça Aranha (CIAGA) Rio de Janeiro (RJ): 55 vagas

Centro de Instrução Almirante Braz de Aguiar (CIABA) Belém (PA): 45 vagas

Remuneração: remuneração mensal mais alimentação, uniformes, alojamento e assistência médica, odontológica, psicológica, social e religiosa.

Inscrições: até dia 30 de junho de 2020 pelo site da Marinha

Ministério da Justiça processo seletivo

O Ministério da Justiça está com 35 vagas temporárias abertasdistribuídas entre três cargos: analista de governança de dados – Big Data (13 vagas); cientista de dados – Big Data (12 vagas); e engenheiro de dados – Big Data (10 vagas). Todos exigem que o candidato tenha nível superior ou pós-graduação em Informática/Computação, além de experiência profissional superior a cinco anos na área.

O regime de contratação será por Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A jornada de trabalho é de 40 horas semanais. Os contratados deverão trabalhar em Brasília, no Distrito Federal.

Remuneração: R$ 8,3 mil

Inscrições: até dia 15 de junho às 23h59 pelo site do Instituto AOCP

Taxa de inscrição: R$ 60,00

Concursos IME (dois)

A oferta é de 104 vagas em concurso do Instituto Militar de Engenharia (IME) para ingresso em Cursos de Formação e Graduação de Oficiais e no Curso de Formação de Oficiais da Ativa.

Militares da Reserva (CFG/RESERVA 2020/2021) e da Ativa (CFG/ATIVA 2020/2021): 98 vagas

Curso de Formação de Oficiais da Ativa (CA/CFrm 2020/2021) do Quadro de Engenheiros Militares (QEM) de 2020/2021: 6 vagas

Inscrições: para CFG/RESERVA 2020/2021 e o CFG/ATIVA 2020/2021 de 2 de julho a 18 de agosto de 2020, para CA/CFrm de 16 de julho a 1° de setembro, pelo site do IME

