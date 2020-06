Após 30 anos Liverpool conquista título inglês ao vencer o Manchester City

Trinta anos depois de seu último título inglês, o Liverpool garantiu matematicamente o troféu da Premier League 2019-2020, nesta quinta-feira na 31ª rodada da competição, após a derrota por 2 a 1 do Manchester City (2º) para o Chelsea (3º).

Na quarta-feira, o Liverpool havia goleado por 4 a 0 o Crystal Palace em Anfield e só restava torcer por um tropeço dos Citizens em Stamford Bridge para finalmente poder soltar o grito de campeão inglês.

Em jogo emocionante e repleto de chances para os dois lados, o Chelsea abriu o placar com um gol do americano Christian Pulisic (36′), finalizando com categoria um contra-ataque rápido, após bobeada de Mendy no meio de campo.

Na volta do intervalo, o City partiu ao ataque em busca de uma virada que impedisse o título do Liverpool nesta quinta-feira e parecia se aproximar do objetivo logo aos 10 minutos, quando o belga Kevin De Bruyne empatou a partida com uma cobrança de falta precisa.

Mas os planos da equipe de Pep Guardiola foram por água abaixo aos 33 minutos da segunda etapa, quando Fernandinho tirou propositalmente a bola de cima da linha do próprio gol com a mão. O arbitro não viu, mas o lance não escapou do olhar atento do VAR, que marcou o pênalti e mandou o brasileiro ser expulso.

Na cobrança, Willian acertou o ângulo de Ederson e garantiu a vitória do Chelsea.

Com o resultado, o Liverpool pôde comemorar seu primeiro título inglês desde 1990, antes mesmo da criação da Premier League (1992).

Os Reds consagram assim uma temporada inglesa em que dominaram os rivais do início ao fim, apesar da suspensão por três meses do futebol no país devido à pandemia do coronavírus, que colocou em risco a sequência do campeonato.

Com 86 pontos, 23 de vantagem sobre o segundo colocado e até então campeão City, o Liverpool já não pode mais ser alcançado na tabela.

