Em 27 dias a Unidade Sentinela já atendeu 2.184 atendimentos

Desde do início de funcionamento, até a última segunda-feira (22), a Unidade Sentinela já realizou 2.184 atendimentos. Criada exclusivamente para o atendimento de pacientes com sintomas gripais, a unidade oferece aos pacientes atendimentos com uma equipe composta por enfermeiros, técnicos, biomédicos e médicos.

Nesse universo de atendimento estão 928 testes para o covid-19, com 250 resultados positivo. Além dos testes, foram realizados também 51 exames de tomografia computadorizada, 51 encaminhamentos de pacientes para o Hospital Regional e 49 para a Unidade de Acolhimento e dispensada 26.395 unidades de medicações.

Números do Covid-19

De acordo com o boletim epidemiológico publicado nesta terça-feira (23) já foram registrados 582 casos confirmados de covid-19, em Humaitá.

Esse universo de casos confirmados está dividida em:

17 internados, dois em Manaus, quatro em Porto Velho e onze no HRH;

200 em tratamento domiciliar;

28 em tratamento na Unidade de Acolhimento no CETI;

68 são profissionais da saúde com amostra positiva para covid-19;

51 profissionais da saúde recuperados;

332 pacientes recuperados com amostra positiva para covid-19, que cumpriram o isolamento por mais de 14 dias e estão sem sintomas;

5 óbitos;

Além dos confirmados, temos 8 em investigação e

854 descartados.