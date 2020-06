Rondônia registra 15.181 casos de Covid-19 e 417 mortes

Rondônia atingiu mais de 15 mil infectados pelo Coronavírus, segundo informou neste domingo (21) a Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau). A doença matou 417 pessoas, já 5.819 pessoas se curaram.

Os outros números são os seguintes:

Casos confirmados – 15.181

Pacientes recuperados – 5.819

Óbitos – 417

Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 284

Pacientes internados na Rede Privada – 70

Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 25

Total de pacientes internados – 379

Testes Realizados – 53.302

Aguardando resultados do Lacen – 2.355

Óbitos nas 24 horas

Hoje (21) foram confirmados oito óbitos por Covid-19 em Rondônia, sendo dois homens em Porto Velho (64 e 93 anos), dois em Nova Mamoré, sendo uma mulher de 47 e um homem de 46 anos de idade, um homem de 61 anos de Candeias do Jamari, duas mulheres (74 e 89 anos) de Ariquemes e uma mulher de 89 anos do município de Jaru.

Para informações acesse o Painel Interativo da Covid-19 em Rondônia, através do endereço: covid19.sesau.ro.gov.br.