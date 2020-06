Covid-19: 511 casos confirmados e 9 internados no Hospital Regional

Boletim epidemiológico publicado pela Secretaria de Saúde de Humaitá neste domingo (21) registra 511 casos confirmados de covid-19, em Humaitá.

Esse total de casos da doença está dividido da seguinte forma:

12 internados, um em Manaus, dois em Porto Velho e nove no HRH;

177 em tratamento domiciliar;

24 em tratamento na Unidade de Acolhimento no CETI;

67 são profissionais da saúde com amostra positiva para covid-19;

39 profissionais da saúde recuperados;

293 pacientes recuperados com amostra positiva para covid-19, que cumpriram o isolamento por mais de 14 dias e estão sem sintomas;

5 óbitos;

Além dos confirmados temos:

4 em investigação;

747 descartados.

Os gráficos abaixo demonstram os dados atualizados sobre os números de casos de Covid-19, por bairro, faixa etária e a evolução diária da doença, no município.