Prefeito Crivella decreta suspensão de competições no Rio e trava Campeonato Carioca

O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, determinou, através do Diário Oficial do município neste sábado (20), a suspensão de competições esportivas na cidade até dia 25 de junho.

Conforme a determinação, o decreto inclui competições com portões fechados, o que impede com que o Campeonato Carioca de futebol, que havia voltado na última quinta-feira (18), prossiga.

Ainda de acordo com o decreto, os centros de treinamento de futebol do Rio de Janeiro serão inspecionados pelo órgão sanitário municipal antes do reinício das competições oficiais.

Além disso, o município determinou que os times que tenham centro de treinamentos estabelecidos fora da cidade do Rio de Janeiro, precisam apresentar, até 25 de junho de 2020, um relatório de inspeção sanitária do órgão municipal da sua respectiva cidade. Para voltar a jogar, os times terão que seguir “protocolos sanitários adequados”.

O Estadual tinha duas partidas marcadas para amanhã (21): Vasco x Macaé, às 16h, em São Januário, e Madureira x Resende, às 15h45, em Conselheiro Galvão.

Já na segunda (22) estavam agendados os jogos que geraram grande polêmica: Botafogo x Cabofriense, no Nilton Santos, e Fluminense x Volta Redonda, no Maracanã.

Tanto o Alvinegro quanto o Tricolor se recusam a atuar nesta data e não chegaram a um acordo com a Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj) em mais uma audiência conciliatória realizada hoje pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).