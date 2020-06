Jogos das eliminatórias para a Copa do Mundo acontecem a partir de setembro

Em setembro começa as Eliminatórias no continente para Copa do Mundo de 2022. A definição é do Conselho da Confederação Sul-americana de Futebol (Conmebol).

A confirmação da competição foi oficializada, nesta sexta-feira (19), com a aprovação de um protocolo de prevenção para o retorno aos treinos, viagens e competições. As medidas também devem servir aos clubes, embora ainda não exista previsão para o reinício da Taça Libertadores da América e da Copa Sul-americana.

Pelo calendário estabelecido, a Seleção Brasileira vai entrar em campo contra Bolívia e Peru, respectivamente nos dias 3 e 8 de setembro.

O documento elaborado pela Conmebol com as ações durante os jogos para evitar a disseminação da pandemia vai ser enviado aos governos dos países da América do Sul.

As eliminatórias classificam 4 equipes de forma direta para a Copa do Mundo e deveriam ter começado em março para terminar em novembro de 2021.