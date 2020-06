Mais de 1.000 pessoas são atendidas na Unidade Sentinela, em vinte dias

A Prefeitura de Humaitá criou a Unidade Sentinela exclusivamente para o atendimento de pacientes com sintomas gripais, uma arma a mais nesta guerra contra a covid-19 em Humaitá.

Na unidade, os pacientes têm acesso a uma equipe de enfermagem, técnicos, biomédicos e médicos para receber o atendimento.

Do dia 25 de maio, data de início do funcionamento, até 15 de junho, um total de 1.124 atendimentos foram realizados. Desse total, 570 testes para covid-19 foram feitos, sendo 127 positivos.

Além dos testes, foram realizados também 10 exames de tomografia computadorizada. 21 pacientes foram encaminhados para o Hospital Regional, 20 para a Unidade de Acolhimento, e um total de 11.371 unidades de medicações foram dispensadas.

Embora tenhamos criado uma estrutura específica para atendimento da população, continua sendo muito importante que você permaneça em casa, se puder, e siga as orientações de distanciamento social e higiene.

Horário de atendimento

A Unidade Sentinela está atendendo de segunda a sexta, no horário das 7 às 18 horas. Qualquer dúvida pode ser esclarecida através Telecovid 97-98415-0706.