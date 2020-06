Irmã de Kim Jong-Un ameaça retaliar Coreia do Sul

A irmã do líder norte-coreano Kim Jong-Un, Kim Yo Jong, afirmou que o país tomará “ações decisivas” contra a vizinha Coreia do Sul. O duro discurso sugere que uma ofensiva militar pode ser acionada contra o Sul.

– Sinto que já é hora de romper com as autoridades sul-coreanas. Tomaremos as próximas ações em breve – afirmou a influente conselheira de Kim Jong-Un.

A Coreia do Sul provocou a fúria do vizinho ao supostamente abrigar e permitir que desertores da ditadura lançassem panfletos no território norte-coreano com críticas a Kim Jong-Un.

– Ao exercer o poder que me foi concedio pelo Líder Supremo, pelo Partido e por nosso Estado, ordeno [….] que a entidade encarregada dos assuntos com o inimigo adote a próxima ação decisiva – completou.

Ainda antes da manifestação da conselheira em nome do irmão, a Coreia do Norte já havia emitido um comunicado chamando de “absurdas” as declarações de Seul sobre a interrupção do diálogo com os EUA sobre armas nucleares.

– O objetivo estratégico infalível da RPDC (República Popular Democrática da Coreia, nome oficial do país) é criar uma força mais confiável para lidar com as ameaças militares de longo prazo dos EUA – diz um trecho do comunicado.

