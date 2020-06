Covid-19: Amazonas ultrapassa 56 mil casos confirmados e 2.465 mortes

Os casos de Covid-19 no Amazonas subiram para 56.026. Somente neste sábado (13) 915 diagnósticos foram confirmados, sendo 26 por exame laboratorial de biologia molecular (RT-PCR) e outros 889 foram detectados por teste rápido. Os dados constam no boletim epidemiológico consolidado pela Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM).

Conforme o boletim divulgado, foram confirmados mais 36 óbitos pela doença, desses 12 ocorridos nas últimas 24 horas e 24 em investigação que tiveram confirmação diagnóstica na data de hoje, elevando para 2.465 o total de mortes. Na capital, de acordo com dados da Prefeitura de Manaus de sexta-feira (12), foram registrados 39 sepultamentos e oito óbitos domiciliares.

Ao todo, 45.238 pessoas já passaram pelo período de quarentena (14 dias) e se recuperaram da doença. O boletim aponta ainda que 8.323 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão sendo acompanhadas, ou seja, são casos confirmados nos últimos 14 dias, que se encontram internados ou em isolamento domiciliar.

Manacapuru lidera lista de casos no interior

O município de Manacapuru voltou a ser o líder com o maior de casos de Covid-19 no interior do Amazonas, neste sábado (13), alcançando 2.855 infectados, conforme dados da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM). Após muito tempo nesta posição, na última sexta-feira (12), Manacapuru havia perdido o primeiro lugar para Coari, que alcançou 2.733 casos contra 2.728 da terra da ciranda.

Neste sábado Manacapuru retomou a posição com 51 casos a mais que Coari. Dos 56.026 casos confirmados no Amazonas até este sábado, 22.894 são de Manaus (40,86%) e 33.132 do interior do estado (59,14%).

Envira e Ipixuna são os únicos municípios do Amazonas sem casos confirmados de Covid-19.

Óbitos

Entre pacientes em Manaus, há o registro de 1.596 óbitos confirmados em decorrência do novo coronavírus.

No interior, são 52 municípios, até o momento, com óbitos confirmados, em um total de 869.

Outros 341 óbitos por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) estão sendo acompanhados. Destes, 261 por investigação epidemiológica e 80 aguardando resultado laboratorial. Ao todo, 214 foram descartados para o novo coronavírus.