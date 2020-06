Covid-19: 316 casos confirmados e 163 pacientes recuperados

Boletim epidemiológico divulgado neste sábado (13) registra 316 casos confirmados de covid-19, em Humaitá.

Esse universo de casos está dividido em:

5 internados, um transferido para Manaus, um para Porto Velho e três no HRH;

134 em tratamento domiciliar;

11 em tratamento na Unidade de Acolhimento no CETI;

58 são profissionais da saúde com amostra positiva para covid-19;

163 pacientes recuperados com amostra positiva para covid-19, que cumpriram o isolamento por mais de 14 dias e estão sem sintomas;

3 óbitos;

Além dos confirmados temos 51casos em investigação e

501 descartados.