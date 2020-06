Somente os municípios de Envira e Ipixuna não registram casos de Covid-19

Levada por pessoas infectadas por meio de estradas e rios, a Covid-19 chegou a quase todo o estado, com exceção das cidades de Envira e Ipixuna. Os dois municípios, localizados na região sudoeste do Amazonas.

Nestas localidades foram adotadas medidas de restrição antecipadas, ainda no mês de março, e continuam com elas em prática para manter as cidades livres da doença.

Os dois munícios ficam 163 Km distantes uma da outra, indo pelo rio. Estão ligadas por uma estrada de 179 km e, apesar da distância, as duas conseguiram impedir a entrada da Covid-19.

Em Ipixuna, localizada a 1.367 de Manaus, leis rígidas foram decretadas em março e a cidade com cerca de 29 mil habitantes, mantem-se sem casos confirmados da doença.

O Amazonas diagnosticou mais 1.122 casos de Covid-19 nesta sexta-feira (12). Com o novo boletim, o total de pessoas contaminadas chega a 55.111 no estado, segundo boletim epidemiológico consolidado pela Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM). Ao todo, 44.447 pessoas já e recuperaram da doença.