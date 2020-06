Governo do AM e Prefeitura de Humaitá decretam ponto facultativo nesta sexta-feira (12)

O Governo do Amazonas decretou ponto facultativo nas repartições públicas, autarquias e fundações do Estado nesta sexta-feira (12), ressalvados todos os procedimentos já agendados pelo Sistema Estadual de Saúde. Além da saúde, os serviços essenciais na área de segurança pública também não serão afetados. A data sucede o feriado nacional de Corpus Christi, desta quinta-feira (11).

O decreto determina à Secretaria de Administração e Gestão a organização de banco de horas, com vistas a possíveis compensações pelos servidores do Poder Executivo.

Em Humaitá, o prefeito Herivaneo Seixas também decretou ponto facultativo. Leia o DECRETO.