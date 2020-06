Coronavírus: 278 casos confirmados e nenhum paciente internado com a doença no hospital

Boletim epidemiológico publicado nesta quinta-feira (11) registra 278 casos confirmados de covid-1,9 em Humaitá.

A boa notícia, é que até a divulgação do boletim nenhum paciente estava internado na ala de covid-19, do Hospital Regional de Humaitá. Todos que estavam internados receberam alta.

O universo de 278 casos confirmados está dividido em:

2 internados, um transferido para Manaus e um para Porto Velho.

121 em tratamento domiciliar;

12 em tratamento na Unidade de Acolhimento no CETI;

54 são profissionais da saúde com amostra positiva para covid-19;

140 pacientes recuperados com amostra positiva para covid-19, que cumpriram o isolamento por mais de 14 dias e estão sem sintomas;

3 óbitos.

Além dos confirmados temos 79 em investigação e 433 descartados.