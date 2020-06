Covid-19: 273 casos confirmados e 129 pacientes recuperados

Boletim epidemiológico divulgado na quarta-feira (10) registra 273 casos confirmados de covid-19, em Humaitá.

Este total de pessoas contaminadas pela doença estão distribuído em:

2 internados no HRH. Notícia boa! Os pacientes que foram transferidos para Porto Velho receberam alta e venceram a covid-19;

119 em tratamento domiciliar;

20 em tratamento na Unidade de Acolhimento no CETI;

54 são profissionais da saúde com amostra positiva para covid-19;

129 pacientes recuperados com amostra positiva para covid-19, que cumpriram o isolamento por mais de 14 dias e estão sem sintomas;

3 óbitos;

Além dos confirmados, 79 em investigação e 430 foram descartados.