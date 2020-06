Bombeiro preso em caso de Marielle Franco vai ter que explicar patrimônio milionário à Justiça

Preso ontem (10), sob suspeita de esconder a arma que teria matado Marielle Franco, o bombeiro Maxwell Simões Corrêa deixou a polícia impressionada com o patrimônio que possui.

Com um salário de R$ 4.600 mensal, “Suel” possui uma mansão de três andares na Barra da Tijuca avaliada em R$ 1,9 milhões, uma apartamento frente para o mar na Barra da Tijuca e uma BMW avaliada em R$ 170 mil.

A fortuna de origem inexplicada o colocou no radar por polícia e lhe rendeu um novo processo, por crime de lavagem de dinheiro. Maxwell é apontado como braço direito do sargento de reserva da PM Ronnie Lessa, principal suspeito de ter executado a vereadora e o motorista dela Anderson Gomes.

Para a polícia, tanto Lessa quanto Suel lideram uma milícia perigosíssima e pode estar aí a fonte de renda sem limites do bombeiro. Os investigadores descobriram que já teve vários carros de luxo, inclusive um Porsche Cayenne que custa R$ 300 mil.

A defesa de Simões não quis comentar sobre o alto padrão de vida e as finanças do cliente e disse que por hora o representa apenas na acusação da ocultação das armas, que o bombeiro nega até o momento.

Bombeiro e sobrinho do suspeito de matar Marielle se encontraram

A polícia confirmou nessa quinta-feira (11), que tem em seu poder um vídeo que mostra o encontro entre o bombeiro Maxwell Corrêa, preso ontem (10), e o PM Márcio Rosa, sobrinho do sargento de reserva da PM, Ronnie Lessa, suspeito de ser o autor dos disparos que matou a vereadora Marielle Franco e o motorista dela Anderson Gomes.

As imagens são do dia 12 de agosto, antes do crime, e foram registradas em um posto de combustíveis localizado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Nele, a dupla aparece conversando enquanto caminha e se direciona para um carro estacionado onde estava José Afonso do Carmo outro envolvido no crime, segundo a polícia.

Para os investigadores, no encontro os dois teriam combinado um esquema para despistar e dificultar o trabalho da polícia durante as investigações que seriam abertas quando o assassinato viesse à tona.

A Polícia do Rio afirma que está fechando o cerco ao redor dos envolvidos e afirma que em breve todos os envolvidos, incluindo o mandante, se houver um, serão presos.