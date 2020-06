Ronaldinho Gaúcho revela a rotina da prisão domiciliar em hotel de luxo: “60 longos dias”

Considerado duas vezes o melhor do mundo, Ronaldinho Gaúcho está desde abril em prisão domiciliar no luxuoso Hotel Palmaroga, no Paraguai, pertencente ao FC Barcelona. O ex-jogador revelou, em entrevista ao jornal Mundo Deportivo, sobre a rotina que leva e as dificuldades de fazer ‘o que não está acostumado’.

“Temos um tratamento excelente, tudo muito bem organizado no hotel. Estamos tranquilos e todos fazem de tudo para que passemos da forma mais amena possível. Estão sendo sessenta longos dias. As pessoas em casa devem imaginar o que deve ser não poder fazer o que está acostumado. Acredito que seja algo que ficará para sempre em todos nós depois de viver uma experiência tão complicada”, disse.

Aos 40 anos, preso desde 06 de março no país vizinho, por ter entrado no país com documentos falsos, além da suspeita de participação em um esquema de lavagem de dinheiro, conta na entrevista que ’nem sempre foi fácil, mas tentei trazer alegria fazendo o que mais faço: jogar futebol. Só fiquei triste quando não consegui fazer as pessoas felizes. Felizmente, tive muito poucos ferimentos em meus vinte anos de carreira.”

R10 contou que faz exercícios e acompanha mensagens de apoio de fãs. Recentemente, ele voltou a publicar mensagens no Twitter para desejar boa sorte a um magnata árabe em um campeonato de videogame.

Sobre o seu dia a dia, Ronaldinho detalha: “Fazemos esporte na academia quase todos os dias. Temos um ginásio em que podemos trabalhar e uma sala que no adaptaram”, contou.

“Eu leio e agradeço as mensagens de todo coração. O Barcelona sempre me tratou com muito carinho e amor”, completou. O antigo meia novamente vê o destino ligado ao clube. O hotel onde está hospedado é de propriedade do grupo Barcelona.

“Definitivamente estamos unidos para sempre. Barcelona sempre será minha segunda cidade. É um clube incrível e a torcida está no fundo do meu coração”, finalizou. Segundo o UOL, o ex-jogador e seu irmão Roberto Assis só poderão deixar o Paraguai quando a investigação terminar ou mediante uma liminar da justiça local.

Fonte: istoe.com.br