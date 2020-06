Ministério da Saúde volta a divulgar dados totais da Covid-19 em site

O Ministério da Saúde voltou a disponibilizar, na tarde desta terça-feira (9), as informações acumuladas de casos e mortes por Covid-19 no país. Essa divulgação havia sido suspensa na sexta-feira (5), com o site oficial permanecendo primeiro “em manutenção” e depois retornando apenas com as atualizações de casos e mortes ocorridos no mesmo dia.

O site apresenta, no retorno das informações totais, os dados referentes ao boletim de segunda-feira (8). Portanto, um total de 707.412 casos e 37.134 mortes. Os mesmos números haviam sido divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), que lançou um painel independente para monitorar as informações.

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), havia determinado que a pasta retomasse a divulgação integral. A decisão é uma medida temporária e foi tomada após uma ação apresentada por três partidos: Rede, PCdoB e PSOL.

Em reunião com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e os demais ministros nesta terça, o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou que a tabela com os números totais da pandemia no Brasil “não era uma informação digna”.

Em entrevista à CNN na segunda-feira (8), Alberto Beltrame, presidente do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde (Conass), afirmou que o Ministério da Saúde tem a obrigação de divulgar as informações mais completas e o registro apenas dos casos diários não permite que gestores públicos e acadêmicos estudem a doença e as medidas cabíveis.