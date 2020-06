Aumento da capacidade de atendimento na Unidade Sentinela

Com o aumento nos casos de coronavírus, a Prefeitura de Humaitá, por meio da Secretaria de Saúde está aumentando a capacidade de atendimento para pacientes com sintomas gripais na Unidade Sentinela.

Entre as medidas, está o aumento da estrutura e o atendimento estendido aos finais de semana. A unidade, que está localizada ao lado do prédio do Centro de Especialidades de Humaitá (CEHUM), irá ocupar toda a estrutura do local para melhor atender a população.

Diante disso, os atendimentos especializados do CEHUM estão suspensos por 15 dias. O atendimento da unidade será de 7h às 19h, todos os dias.