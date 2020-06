Senac Amazonas oferta 38 cursos online gratuitos durante período da pandemia

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial no Amazonas (Senac AM) está com inscrições abertas para 20 minicursos rápidos e 18 cursos de aperfeiçoamento profissional.

A programação de cursos faz parte do projeto Senac Inovar que busca ajudar o trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo a superar a crise provocada pela pandemia do novo conoravírus.

Intituladas como ‘aulas remotas’, as atividades serão realizadas de forma online em plataformas digitais. Os minicursos podem ser realizados por todas as pessoas e as inscrições seguem abertas em www.am.senac.br.

Já os cursos de aperfeiçoamento são destinados às pessoas em situação de vulnerabilidade social que se encaixam no Programa Senac de Gratuidade (PSG). As inscrições também são feitas pelo portal Senac, no entanto, terminam nesta terça-feira (9).

Lista de minicursos:

– Uso correto dos principais equipamentos de proteção

– Vendas de produtos por meio de lojas virtuais

– Organizando seu restaurante para o atendimento presencial

– Produção e vendas de pratos executivos

– Uso do WhatsApp Bussiness como canal de venda e marketing

– Implantando sistemas delivery

– Como utilizar os marketplaces para impulsão de novos negócios e vendas

– Boas práticas pós Covid-19 para guias de turismo

– Aprenda a fazer jogos 2D para crianças

– Marketing e venda pelo Instagram

– Elaboração de promoções para antecipação de receitas

– Boas práticas no atendimento ao cliente A&B

– Atendendo por meio de drive-thru com segurança

– Como evitar prejuízo com o estoque parado

– Reabertura dos salões de beleze após a quarentena

– Segurança no atendimento domiciliar para serviços de embelezamento

– Aprenda a otimizar fluxos de caixa

– Confecção de máscar de proteção

– Uso adequado das ferramentas de ensino para dinamizar aulas remotas

– Precificação para vendas de alimentos prontos

Lista de cursos de aperfeiçoamento (PSG):

– Redes Sociais como ferramentas de marketing (20h)

– Custos e formação do preço de venda (30h)

– Boas práticas em saúde e segurança no trabalho (20h)

– Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD (20h)

– Líder Coach (20h)

– Legislação trabalhista (30h)

– Gerência de lojas (20h)

– Gestão de e-commerce (40h)

– Técnicas de fidelização: fazendo o cliente voltar (20h)

– Processos logísticos de estoques e compras (20h)

– Compras para o varejo de moda (35h)

– Marketing de moda (20h)

– Biossegurança em esterilização (40h)

– Estilos femininos e imagem pessoal (30h)

– Planejamento e organização de eventos corporativos (30h)

– Boas práticas para serviços de alimentação e distribuição (20h)

– Departamento de alimentos & bebidas na hotelaria (30h)

– Técnias de recepção em meios de hospedagem (20h)