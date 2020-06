Robô do TCE-AM fez mais de 5 mil atendimentos em 2 meses

Desenvolvido pelo Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) para orientar e auxiliar os servidores do órgão durante o período de isolamento social e, posteriormente, estendido para o público externo em geral, o robô JARVIS realizou 5.130 atendimentos remotos em dois meses de criação.

O robô, que funciona por meio do Whatsapp (98463-8467) e tem um menu dez opções com orientações diversas e suporte, foi criado pela Secretaria de Tecnologia da Informação (Setin), atendendo a uma determinação do conselheiro-presidente Mario de Mello, para auxiliar no trabalho homeoffice e, posteriormente, para o atendimento aos jurisdicionados.

“No início, pensamos nele para tirar dúvidas dos servidores quanto ao trabalho remoto: acesso às pastas compartilhadas, sistemas e julgamento eletrônico, mas, como funcionou bem, de maneira pedagógica, foi expandindo o atendimento, gerando mais um canal de comunicação com a sociedade”, ressaltou o conselheiro Mario de Mello. “A ideia é ampliar o atendimento do JARVIS”, adiantou

Segundo informou o secretário da Setin, Allan Bezerra, nestes meses de vida, o robô já auxiliou centenas de pessoas do Amazonas e de fora do Estado em vários assuntos, alguns até sem relação com o Tribunal. “Um cidadão, por exemplo, entrou em contato com o robô para auxiliá-lo na emissão de segunda via da conta de água. Identificamos a demanda e o robô ajudou, mesmo não sendo essa atividade-fim do JARVIS, que foi idealizado pelo conselheiro Mario de Mello no início do isolamento social”, afirmou.

O JARVIS, conforme o secretário, continua em constante evolução e já passou por oito atualizações, para adequar suas respostas a novos cenários como por exemplo o peticionamento digital. “Nosso robô tem sido muito procurado diariamente”, ressaltou.

Como funciona JARVIS. É rapido

Para falar com o robô JARVIS, basta o interessado adicionar o número 98463-8467 na agenda telefones e mandar uma mensagem, por meio do aplicativo Whatsapp. Ao falar “Oi”, o robô já encaminha um menu com 11 opções. Vale ressaltar que a ferramenta não atende chamadas telefônicas.

O JARVIS disponibiliza suporte para atendimentos por email, para acessos aos sistemas por servidores e jurisdicionados, orienta sobre prazos processuais, protocolo digital, denúncias, além de contatos dos setores do Tribunal.

Com previsão de retorno das atividades presenciais no TCE a partir do dia 17 deste mês, o Jarvis é a ferramenta de contato direto da sociedade com o Tribunal de Contas, que não parou suas atividades desde que a presidência, em consonância com o colegiado, decidiu seguir as orientações da Organização Mundial de Saúde de suspender o trabalho na sede e estabelecer o homeoffice, para evitar a propagação e contaminação pela Covid-19.

Na semana passada, depois de quase três meses em homeoffice, 11 setores retomaram gradualmente suas atividades, com os revezamento de servidores nas salas, para evitar aglomerações. Os servidores e colaboradores foram submetidos a testagem sanguínea e de temperatura para apurar se estavam com o novo coronavírus.

Fonte: Assessoria