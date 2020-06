Covid-19: 213 casos confirmados de 87 pacientes recuperados

Boletim epidemiológico publicado nesta segunda-feira (08), pela Secretaria Municipal de Saúde de Humaitá, registra 213 casos confirmados de covid-19, no município.

Este universo de 213 casos confirmados está distribuído da seguinte forma:

7 internados, onde 2 estão em Porto Velho e 5 no HRH;

95 em tratamento domiciliar;

21 em tratamento na Unidade de Acolhimento no CETI;

29 são profissionais da saúde com amostra positiva para covid-19;

87 pacientes recuperados com amostra positiva para covid-19, que cumpriram o isolamento por mais de 14 dias e estão sem sintomas;

3 óbitos;

Além dos confirmados a publicação confirma que 169 casos estão sendo investigados e 365 foram descartados.

Dicas importantes

Muitas pessoas estão procurando as unidades de saúde sem apresentar sintomas e correm o risco de se contaminar nesses locais.

Teve contato direto com alguém que testou positivo para covid-19? Siga as orientações abaixo. Seja consciente e faça a sua parte.