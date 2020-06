Pela primeira vez em 78 dias, AM não registra novas internações pela Covid-19

Pela primeira vez em 78 dias, o Amazonas não registrou novas internações por Covid-19, de acordo com dados da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM) divulgados nesta quinta-feira (4).

O Estado contabiliza, até o momento, mais de 46,4 mil casos confirmados do novo coronavírus, com mais de 2,1 mil mortes.

Os dados mostram que, desde o início da semana, o número de internações pela doença vem reduzindo. Na segunda-feira (1º), foram registradas 39 internações. Na terça-feira (2), foram internados 33 pacientes com Covid-19. Na quarta-feira (3), foram 31 novas internações. Já nesta quinta-feira (4), o número de novas internações zerou, o que não acontecia desde o dia 18 de março, ainda na primeira semana do coronavírus no Estado.

Com relação às internações totais, há 461 pacientes internados, sendo 295 em leitos clínicos e 166 em UTI. Há ainda outros 385 pacientes internados considerados suspeitos e que aguardam a confirmação do diagnóstico. Desses, 259 estão em leitos clínicos e 126 estão em UTI. A taxa de ocupação de leitos de UTI Covid era de 70%, e a taxa de UTI não Covid era de 61%, segundo o governo, até esta quarta-feira (3).

O sistema de saúde chegou a entrar em colapso por conta da pandemia. A taxa de ocupação dos leitos de UTI chegou ao pico de 96% e contêineres frigoríficos foram instalados em diversas unidades de saúde da capital para comportar o rápido aumento das mortes. A situação também causou um colapso funerário em Manaus, com falta de caixões no serviço privado, corpos enterrados empilhados e em valas comuns.