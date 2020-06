Defensoria recomenda garantia de comunicação e atendimento psicológico para detentos

A garantia da comunicação dos detentos da unidade prisional de Humaitá com seus familiares durante a pandemia de Covid-19, foi recomendado pela Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM), Polo do Madeira, à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP).

A DPE-AM recomendou também a disponibilização de atendimento psicológico aos que demonstrarem interesse, diante de pleito realizado pelos próprios internos à instituição. O objetivo da solicitação é reduzir os danos à sanidade mental durante o período de pandemia em que se está tolhido o direito à visitação e ao convívio familiar dos internos.

No ofício, as defensoras públicas Stéfanie Sobral, Gabriela Andrade e Natália Saab recomendam o fornecimento, em caráter emergencial, de aparelho telefônico à unidade prisional de Humaitá, possibilitando a realização de comunicação com os familiares.

A medida deve seguir os moldes da Portaria Interna 023/2020-GAB/SEC/SEAP, que dispõe sobre o procedimento a ser adotado para a realização de visitas de forma virtual durante o período de pandemia.

As defensoras recomendam ainda a disponibilização de rede de internet à unidade prisional, para garantir a adequada prestação do serviço público e auxiliar nos trâmites administrativos do estabelecimento prisional.

As defensoras basearam a recomendação em relatos dos presos colhidos em conversa por videochamada com auxílio da direção do presídio, por conta da insatisfação em razão da ausência de visitas. Houve pedidos dos internos de atendimento psicológico, o que foi considerado como extremamente relevante.

O Decreto nº 42.061/2020 suspendeu a visitação de familiares aos presos de todas as unidades prisionais do Estado do Amazonas, em razão da pandemia causada pelo covid-19. No entanto, a portaria Interna 023/2020-GAB/SEC/SEAP dispõe sobre o procedimento a ser adotado para a realização de visitas através de videochamada nas unidades prisionais subordinadas à SEAP.

O direito à visitação é garantido pela Lei de Execução penal, em seu artigo 41, inciso X, mencionando expressamente que constitui direito do preso a visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados.

Na recomendação, as defensoras consideram que “no atual cenário, é imprescindível cuidar da saúde mental das pessoas presas, e que o princípio da convivência familiar e o princípio da dignidade da pessoa humana devem ser especialmente observados nesse contexto pandêmico”

Com informações da Acom/DPE-AM