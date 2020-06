Coronavírus: 203 casos confirmados e 95 pessoas em tratamento domiciliar

Boletim epidemiológico divulgado nesta sábado (6) pela Secretaria Municipal de Saúde, registra 203 casos confirmados de covid-19, em Humaitá.

Estes casos estão divididos da seguinte forma:

7 internados, onde 2 estão em Porto Velho e 5 no HRH;

95 em tratamento domiciliar;

65 pacientes recuperados com amostra positiva para covid-19, que cumpriram o isolamento por mais de 14 dias e estão sem sintomas;

18 em tratamento na Unidade de Acolhimento no CETI;

29 são profissionais da saúde com amostra positiva para covid-19;

2 óbitos.

Além dos confirmados: 23 em investigação e 307 descartados.

Testes para o covid-19

Há dois tipos principais de testes para o novo coronavírus: teste molecular – RT-PCR e o teste rápido – sorológico.

No exame RT-PCR, é colocado um cotonete na boca ou no nariz da pessoa que vai ser testada. Ele pode ser feito a partir do terceiro dia de sintomas até o décimo, e avalia a presença de material genético do vírus, comprovando a doença ainda em sua fase aguda.

Já o teste rápido (exame sorológico) é indicado para pessoas que tiveram sintomas da doença após o 7º dia, dependendo do método, podendo ser realizado entre o sétimo e o décimo dia. Os testes rápidos detectam a presença de anticorpos (IgG e IgM), que são produzidos pelas células de defesa do corpo contra SARS-CoV-2 após o contato com vírus.

E qual o período ideal para fazer o teste rápido e o teste RT-PCR?

O melhor período para a realização do teste RT-PCR é entre 3 e 7 dias depois do aparecimento dos sintomas. No caso do teste rápido, a partir do 10° dia.