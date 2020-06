Sistema de saúde de Humaitá recebe equipamentos e vacinas do governo do estado

Esta semana, a estrutura de saúde de Humaitá recebeu do Governo do Estado três respiradores, um desfibrilador, vacinas de rotina e equipamentos de proteção individual.

Desde o início da pandemia, foram entregues 66 respiradores, oriundos de aquisição do Estado e do Ministério da Saúde (MS), a 22 municípios do interior, ampliando os leitos de UCI em 157%, saindo de 49 para 126. A taxa de ocupação dos leitos de UCI, nesta quarta-feira, é de 23%.

“Hoje, a gente completa 100% dos municípios polos com leitos de UCI. Os leitos de UCI são usados nos municípios para que aqueles pacientes que agravaram sejam estabilizados para serem removidos para a capital através de UTI Aérea”, afirmou o secretário executivo de Atenção Especializada ao Interior, da Secretaria de Estado de Saúde (Susam), Cássio Espírito Santo.

Além de receber os equipamentos, a equipe médica participou de treinamento com um técnico para a utilização dos respiradores. O município também já havia recebido mais de 89 mil EPIs e 1,7 mil testes rápidos.

O prefeito de Humaitá, Herivaneo Seixas, destacou a parceria do Governo do Estado junto aos municípios. “Esse é um momento muito delicado de nossas vidas e o nosso governador Wilson Lima está realizando uma mobilização para equipar o interior”, agradeceu.

Recursos

Humaitá recebeu, ainda, reforço de recursos estaduais e federais, sendo parte deles das transferências habituais e também exclusivos para o enfrentamento ao novo coronavírus. Até maio, foram transferidos R$ 1 milhão, dos quais R$ 566 mil do Fundo de Fomento ao Turismo, Infraestrutura, Serviços e Interiorização do Desenvolvimento do Amazonas (FTI).

Nesta primeira semana de junho, deve ser liberada a segunda parcela do FTI para os municípios do interior, incluindo Humaitá.