Governo do Amazonas anuncia retomada das obras do anel viário

Entre as 53 obras que o Governo do Amazonas anunciou a retomada das execuções, na capital e no interior, a partir de 1º de junho, está à construção do Anel Viário de Humaitá.

Orçado inicialmente no valor de R$ 41 milhões, quando estiver concluído, o anel viário terá 11,58 quilômetros de extensão e vai interligar a BR-319 ao porto Graneleiro, localizado em Humaitá. O projeto contempla, ainda, meio-fio, sarjeta, galerias, bueiros, acostamento, bem como a construção de uma ponte de 20 metros de extensão.

A pista de rolamento terá 10m de plataforma, em mão dupla, com 3,5m para cada lado e 1,5m de acostamento para cada lado, além da pavimentação e sinalização vertical e horizontal, seguindo o padrão Dnit.

O anel viário dará mais rapidez ao escoamento da soja que vem de Porto Velho e que hoje precisa passar pelo município de Humaitá até chegar a Itacoatiara. Depois de concluído o anel viário, esse trajeto será encurtado.

O percurso de Porto Velho pela BR-319 seguirá pelo cinturão da soja, passando por fora do perímetro urbano de Humaitá, rumo aos dois portos que estão sendo construídos naquela localidade.