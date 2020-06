Federer é o atleta mais bem pago do mundo, superando Messi, Ronaldo e Neymar

Segundo levantamento da revista Forbes, os rendimentos dos cem atletas mais bem pagos do mundo estão menores em 2020 do que foram em 2019. É a primeira vez em quatro anos que o valor caiu em relação ao período anterior.

O atleta mais bem pago do mundo em 2020 passou a ser o tenista suíço Roger Federer, 38, com US$ 106,3 milhões (R$ 576,7 milhões) antes de descontados impostos.

Federer é o primeiro tenista a ocupar a liderança na história do ranking, iniciado em 1990. Ele recebeu US$ 100 milhões de patrocínios e participações em eventos e US$ 6,3 milhões em premiações de torneios.

Em três dos últimos quatro anos, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi haviam se revezado na primeira posição. Nos últimos 12 meses, somados, eles receberam US$ 209 milhões, US$ 28 milhões a menos do que em 2019.

Pela lista da Forbes, Cristiano Ronaldo (US$ 105 milhões) está em segundo, e Messi (US$ 104 milhões), em terceiro. O único brasileiro entre os 100 é Neymar, na quarta posição (uma abaixo do que no ano passado), com rendimentos de US$ 95,5 milhões.

Os atacantes de Juventus-ITA e Barcelona-ESP tiveram redução de salários por causa da paralisação do futebol, forçada pela pandemia da Covid-19. Os principais torneios do mundo foram interrompidos na primeira quinzena de março. As ligas italianas e espanholas devem ser retomadas no próximo mês.

Entre os cem atletas de maior rendimento no esporte profissional listados, há duas mulheres, as tenistas Naomi Osaka e Serena Williams. Enquanto a americana já esteve em outras edições do ranking da revista, a japonesa é novidade de 2020.

Com US$ 37,4 milhões, Osaka tornou-se a mulher mais bem paga da história no meio esportivo e ocupa a 29ª posição da lista. Serena é a 33ª, com US$ 33 milhões.

Os esportistas mais afetados pela pandemia, de acordo com o ranking, são os da MLB (Major League Baseball), a liga profissional de beisebol dos Estados Unidos.

Por causa do vírus, o início da temporada, marcado para o final de março, foi adiado e ainda não tem data para acontecer. O sindicato dos atletas está em um impasse na negociação do acordo coletivo com os donos de equipes, que também ameaça o torneio.

Das nove categorias de esportes analisadas pela publicação, quatro tiveram queda de receita dos atletas neste ano em relação a 2019: basquete (NBA), boxe/MMA, golfe e beisebol.

Susana Vera Reuters