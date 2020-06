Aumento em 4% no preço do gás de cozinha passa a valer a partir de hoje

A Petrobras aumentou o preço de venda do gás de cozinha em 4%. O reajuste foi anunciado na sexta-feira (22) e passa a valer a partir de hoje (25).

Este é o segundo aumento seguido no preço do produto em um mês. Em outubro, a estatal anunciou alta de 5%. Ao todo, foram cinco ajustes no ano, sendo quatro adições e uma queda de 8,2%. A alta acumulada é de 4,8%.

Além do gás de botijão residencial, a empresa anunciou aumento também no preço do gás liquefeito de petróleo (GLP) industrial e comercial 0,6%.