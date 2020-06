Coronavírus: 92 pessoas já testaram positivo em Humaitá

Vinte e três novos casos confirmados e um óbito causado pelo covid-19, Humaitá. Essas informações constam no Boletim Epidemiológico publicado ás 17h30, desta segunda-feira (1), na página do Facebook da Secretaria Municipal de Saúde. Agora, o número total de casos positivos da doença chega a 92.

Esse universo de 92 casos, está dividido da seguinte forma: 2 internados (um no Hospital Regional de Humaitá e outro no Hospital de Base em Porto Velho); 39 em tratamento domiciliar; 49 pacientes recuperados com amostra positiva para covid-19, que cumpriram o isolamento por mais de 14 dias e estão sem sintomas; e 2 óbitos.

Além dos casos confirmados temos: 20 em investigação e 196 descartados.

Gráficos atualizados divulgados pela Semsa/Humaitá apresentam os números de casos por bairro, faixa etária e a evolução diária da covid-19, no município.

De que forma podemos parar esse crescimento? Ficando em casa. O distanciamento social, também é essencial para conter o vírus.