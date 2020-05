Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena; confira os números sorteados hoje (30)

Os números sorteados neste sábado (30), do concurso 2266 da Mega-Sena foram 10-23-31-37-58-59. Ninguém acertou as seis dezenas e prêmio acumula em R$ 45 milhões.

No último sorteio, realizado no dia 27 de maio, não houve apostas certeiras e a premiação acumulou para o concurso de hoje.

Coronavírus

A Caixa suspendeu os sorteios da Loteria Federal por três meses e os da Loteca por tempo indeterminado (por causa da paralisação dos jogos de futebol), além de fazer com que a Dupla-Sena de Páscoa fosse realizada duas semanas depois do previsto, mas manteve até agora normalmente no calendário os concursos das outras loterias, como Mega-Sena, Quina, Dupla-Sena, Lotomania, Dia de Sorte, Timemania, e a Lotofácil.

O banco tem reforçado a possibilidade de as apostas serem feitas pela internet no seu portal oficial.

Os sorteios estão sendo realizados sem a presença de plateia no Espaço Loterias Caixa. E os auditores populares que acompanham os procedimentos estão respeitando uma distância de um metro entre eles.