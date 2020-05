Casos confirmados do coronavírus chegam a 68, em Humaitá

De acordo com o Boletim Epidemiológico divulgado na nesta sexta-feira (29), pela Secretaria Municipal de Saúde, Humaitá registrou 21 novos casos positivos do covid-19, totalizando 68 casos confirmados, o município.

Esse universo de 68 casos está dividido em:

2 internados, um no Hospital Regional de Humaitá, o outro transferido para Porto Velho;

26 em tratamento domiciliar;

39 pacientes recuperados com amostra positiva para covid-19, que cumpriram o isolamento por mais de 14 dias e estão sem sintomas;

1 óbito;

Além dos confirmados, existem 10 casos em investigação e 161 já foram descartados.

De acordo com a Semsa/Humaitá, os casos confirmados continuam crescendo, portanto, é necessário que população colabore ficando em casa.

Evolução do coronavírus

Gráficos divulgados na sexta-feira (29) informam os números de casos por bairro, faixa etária e a evolução diária da covid-19, no município.

Até o dia 29 de maio, apenas o bairro Nossa Senhora do Carmo ainda não registrou casos da doença. O São Cristóvão concentra o maior número de pessoas com amostra positiva, com 15 casos, no total.

O mês de maio registrou um aumento no número de confirmados em relação a abril e a evolução dos casos na cidade mostra que a epidemia está em fase de progressão.