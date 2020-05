Aprovado o novo calendário acadêmico para o ano letivo de 2020 da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), por unanimidade em reunião por videoconferência realizada entre o Reitor, Cleinaldo de Almeida Costa, o Vice-reitor, Cleto Leal, Pró-Reitores e demais gestores da UEA, capital e interior.

O ano letivo será retomado no dia 1º de agosto de 2020 sem perda do semestre, sendo a distribuição dos dias letivos feitas em 150 dias, conforme permite a Medida Provisória 934 de 1º de abril. “Não haverá cancelamento do semestre. Iremos retomar as atividades e tentar cumprir todas as metas, sem prejuízo ao conteúdo”, destacou o Reitor .

A decisão foi tomada levando em consideração ao momento em que vivemos a pandemia da COVID-19 e a necessidade de um retorno seguro para docentes e discentes às atividades acadêmicas.

Confira abaixo a resolução, normatizando o tema e apresentando o resumo do novo calendário acadêmico.UEA divulga novo calendário acadêmico para 2020

Confira a resolução, normatizando o tema e apresentando o resumo do novo calendário acadêmico.